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        Isparta'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 20:00 Güncelleme: 25.05.2024 - 20:00
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        Isparta'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 32 PA 046 ve 24 ZF 0238 plakalı otomobiller, Emre Mahallesi 123. Cadde'de çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Abdurrahman Özkan, kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza, bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, biri caddede seyreden, diğeri ise tali yoldan caddeye çıkmaya çalışan iki aracın çarpışması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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