Isparta'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kaza, bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, biri caddede seyreden, diğeri ise tali yoldan caddeye çıkmaya çalışan iki aracın çarpışması yer alıyor.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 32 PA 046 ve 24 ZF 0238 plakalı otomobiller, Emre Mahallesi 123. Cadde'de çarpıştı.

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