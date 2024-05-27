Isparta'da taksinin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Isparta'da bir taksinin kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

M.P yönetimindeki 32 T 0157 plakalı taksi, Isparta - Burdur karayolu Grand Palace Düğün Salonu Kavşağı'nda bir otomobile çarpmamak için refüjdeki levha ile ağaca çarptı.

Yaralının olmadığı öğrenilen kazada, takside hasar oluştu.

Bu arada kaza anı, taksinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, taksi sürücüsünün kontrolsüz şekilde yola çıkan otomobile çarpmamak için refüjdeki levha ve ağaca çarptığı, diğer sürücünün ise kaçtığı anlar yer aldı.