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        Isparta'da taksinin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Isparta'da bir taksinin kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 21:08 Güncelleme: 27.05.2024 - 21:08
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        Isparta'da taksinin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
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        Isparta'da bir taksinin kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        M.P yönetimindeki 32 T 0157 plakalı taksi, Isparta - Burdur karayolu Grand Palace Düğün Salonu Kavşağı'nda bir otomobile çarpmamak için refüjdeki levha ile ağaca çarptı.

        Yaralının olmadığı öğrenilen kazada, takside hasar oluştu.

        Bu arada kaza anı, taksinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde, taksi sürücüsünün kontrolsüz şekilde yola çıkan otomobile çarpmamak için refüjdeki levha ve ağaca çarptığı, diğer sürücünün ise kaçtığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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