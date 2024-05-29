Isparta'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Isparta'da bir evde sobadan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Isparta'da bir evde sobadan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgilere göre, Sidre Mahallesi'nde Hamide Hur Ata'ya ait iki katlı evde sobadan yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik müdahaleyle yangını söndürdü.
Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.
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