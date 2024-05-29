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        Isparta'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

        Isparta'da bir evde sobadan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 12:23 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:23
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        Isparta'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
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        Isparta'da bir evde sobadan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgilere göre, Sidre Mahallesi'nde Hamide Hur Ata'ya ait iki katlı evde sobadan yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik müdahaleyle yangını söndürdü.

        Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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