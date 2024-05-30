İstanbul'dan Isparta'ya gelen grup gül bahçelerini gezdi

Dünyanın en iyi markalarına üç kuşaktır gül yağı üreten özel bir kozmetik firmasının yaklaşık 25 misafiri, gül bahçelerini gezdi.

İstanbul'dan Isparta'ya gelen firmanın misafirleri, gülün toplanma tekniklerini, fabrikada gül yağının nasıl çıkarıldığını yerinde görme imkanı buldu.

Gül yağı fabrikasında toplanmış gül havuzunda fotoğraf çektiren grup, daha sonra Keçiborlu - Yeşilyurt köyünde 70 bin dönümlük arazinden oluşan gül bahçesini gezme fırsatı buldu.

Gül yağı üreticisi ve kozmetik firmasının sahibi Gülşah Gürkan, gazetecilere, üç kuşaktır gülcülükle uğraştıklarını ve Isparta'nın en eski gül yağı üreticilerinden olduklarını belirtti.

Isparta gülünden çok değerli ham maddeler üretip dünyadaki tüm markalara ham madde tedarik ettiklerini ve kendi kozmetik markalarının da bulunduğunu ifade eden Gürkan, "1965'ten beri gülcülükle uğraşıyoruz. Gül bahçelerimizde misafirlerimizi ağırlıyoruz. Misafirlerimize yeni ürünlerimizi denetiyoruz ve bu ürünler hakkında bilgi veriyoruz. Bin 500'ün üstünde çiftçimize geçim kaynağı sağlamış oluyoruz. İki binin üstünde dünyada satış noktamız var. Özellikle Uzak Doğu, Amerika ve İngiltere'de çok önemli zincirlerde kozmetik markamızı satışa sunuyoruz." diye konuştu.