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        Klasik otomobil tutkunları Isparta'da buluştu

        Isparta 2024 Uluslararası Gül Festivali kapsamında Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü üyelerince konvoy düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 17:37 Güncelleme: 31.05.2024 - 17:37
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        Klasik otomobil tutkunları Isparta'da buluştu
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        Isparta 2024 Uluslararası Gül Festivali kapsamında Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü üyelerince konvoy düzenlendi.

        Festival etkinlikleri arasında yer alan konvoy, belediye hizmet binası önünden 32 klasik otomobilin katılımıyla tura başladı.

        Türk bayrağı ve gülle donatılan araçlardan oluşan konvoy turu, valilik önünde son buldu. Konvoyu ilgiyle izleyen vatandaşlar, klasik otomobillerin fotoğraflarını çekti.

        Kulüp Başkanı Murat Karakaya, Türkiye çapında 25 bin üyelerinin olduğunu, festivale renk katmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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