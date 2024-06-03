Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da şarkıcı Altay, "2024 Uluslararası Gül Festivali" kapsamında konser verdi

        Isparta'da düzenlenen "2024 Uluslararası Gül Festivali", şarkıcı Altay Biber'in konseriyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 00:12 Güncelleme: 03.06.2024 - 00:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da şarkıcı Altay, "2024 Uluslararası Gül Festivali" kapsamında konser verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'da düzenlenen "2024 Uluslararası Gül Festivali", şarkıcı Altay Biber'in konseriyle sona erdi.

        Isparta Belediye Başkanlığı koordinesinde Meydan AVM'de gerçekleştirilen konserde Altay, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Yoğun ilgi gösterilen konserde müzikseverler şarkılara eşlik etti.

        Cuma günü başlayan ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı "2024 Uluslararası Gül Festivali" Altay konseriyle sona erdi.

        Konserin sonunda Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Altay'a çiçek ve kentin simgesi olan gülden üretilen ürünlerin içinde bulunduğu sepet hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        10 yaşındaki Seher akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi
        10 yaşındaki Seher akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi
        Fenerbahçe'den Sterling bombası!
        Fenerbahçe'den Sterling bombası!
        Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
        Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
        Almanya'da anket skandalı!
        Almanya'da anket skandalı!
        Termometreler 44'ü gördü: El Nino gidiyor, La Nina geliyor (Sıcaklıklar artmaya devam edecek mi?)
        Termometreler 44'ü gördü: El Nino gidiyor, La Nina geliyor (Sıcaklıklar artmaya devam edecek mi?)
        Doğum oranları düştü, bakanlık harekete geçti
        Doğum oranları düştü, bakanlık harekete geçti
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Columbia Üniversitesi'nde yeni eylem
        Columbia Üniversitesi'nde yeni eylem
        Hatay'da binada patlama! Etrafa moloz saçıldı
        Hatay'da binada patlama! Etrafa moloz saçıldı
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        "Âşık olmak istiyorum"
        "Âşık olmak istiyorum"
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'

        Benzer Haberler

        Isparta'da üniversite öğrencileri, mezuniyet töreninde İsrail'e pankartlarl...
        Isparta'da üniversite öğrencileri, mezuniyet töreninde İsrail'e pankartlarl...
        Klasik otomobil tutkunları Isparta'da buluştu
        Klasik otomobil tutkunları Isparta'da buluştu
        Isparta'da "2024 Uluslararası Gül Festivali" başladı
        Isparta'da "2024 Uluslararası Gül Festivali" başladı
        İstanbul'dan Isparta'ya gelen grup gül bahçelerini gezdi
        İstanbul'dan Isparta'ya gelen grup gül bahçelerini gezdi
        Mahkeme kararıyla çıkarabildiği kiracısı, daireyi çöpe eve çevirmiş
        Mahkeme kararıyla çıkarabildiği kiracısı, daireyi çöpe eve çevirmiş
        Isparta'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Isparta'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi