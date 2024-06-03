Isparta'da şarkıcı Altay, "2024 Uluslararası Gül Festivali" kapsamında konser verdi

Konserin sonunda Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Altay'a çiçek ve kentin simgesi olan gülden üretilen ürünlerin içinde bulunduğu sepet hediye etti.

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