Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta "Uluslararası Gül Festivali"nde 150 bin kişiyi ağırladı

        Isparta'da her yıl büyük bir coşkuyla düzenlen "Uluslararası Gül Festivali"ne bu yıl yaklaşık 150 bin ziyaretçi katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:17 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta "Uluslararası Gül Festivali"nde 150 bin kişiyi ağırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'da her yıl büyük bir coşkuyla düzenlen "Uluslararası Gül Festivali"ne bu yıl yaklaşık 150 bin ziyaretçi katıldı.

        Dünya gül yağı üretiminin yüzde 60'nın yapıldığı Isparta'da her yıl gül hasadının başlamasıyla "Uluslararası Gül Festivali" düzenleniyor.

        Bu yıl 31 Mayıs-2 Haziran'da düzenlenen festivalde, otellerden alınan konaklama rakamlarına göre yaklaşık 150 bin turist Isparta'yı ziyaret etti.

        Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Çot, gazetecilere, festivalin sadece kent merkezinde değil, ilçelerde de çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

        Festivalde düzenlenen kortej, gül koşusu ve konserlerin büyük ilgi gördüğünü ifade eden Çot, "Festival kent ekonomisine çok büyük katkı sağladı. Otellerden aldığımız bilgiye göre festival boyunca il ve ilçelerdeki otellerimiz yüzde yüz doluluk oranına ulaşmış durumda. Müdürlük olarak elde ettiğimiz bilgilere göre bu yıl yaklaşık 150 bin yerli ve yabancı ziyaretçimiz oldu." diye konuştu.

        Çot, "Bu yılki festivalin ziyaretçi sayısındaki rekor artış, Isparta'nın kültürel zenginliklerinin ve doğal güzelliklerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasına büyük katkı sağladı. Festival, hem Isparta halkı hem de şehre gelen ziyaretçiler için unutulmaz anılarla dolu bir etkinlik olarak hafızalarda yerini aldı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Sırtladığı bir kadının cesedi! Vahşette sır perdesi aralandı!
        Sırtladığı bir kadının cesedi! Vahşette sır perdesi aralandı!
        İran'da seçime doğru
        İran'da seçime doğru
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Çöp ev davasında verilen cezaya anneden tepki: Gerekirse AİHM'e gideceğim
        Çöp ev davasında verilen cezaya anneden tepki: Gerekirse AİHM'e gideceğim
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        İngiltere'de yapılan ilk yapay kornea nakli 91 yaşındaki hastaya görme yetisini kazandırdı
        İngiltere'de yapılan ilk yapay kornea nakli 91 yaşındaki hastaya görme yetisini kazandırdı
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi

        Benzer Haberler

        Isparta'da şarkıcı Altay, "2024 Uluslararası Gül Festivali" kapsamında kons...
        Isparta'da şarkıcı Altay, "2024 Uluslararası Gül Festivali" kapsamında kons...
        Isparta'da üniversite öğrencileri, mezuniyet töreninde İsrail'e pankartlarl...
        Isparta'da üniversite öğrencileri, mezuniyet töreninde İsrail'e pankartlarl...
        Klasik otomobil tutkunları Isparta'da buluştu
        Klasik otomobil tutkunları Isparta'da buluştu
        Isparta'da "2024 Uluslararası Gül Festivali" başladı
        Isparta'da "2024 Uluslararası Gül Festivali" başladı
        İstanbul'dan Isparta'ya gelen grup gül bahçelerini gezdi
        İstanbul'dan Isparta'ya gelen grup gül bahçelerini gezdi
        Mahkeme kararıyla çıkarabildiği kiracısı, daireyi çöpe eve çevirmiş
        Mahkeme kararıyla çıkarabildiği kiracısı, daireyi çöpe eve çevirmiş