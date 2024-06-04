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        Eğirdir'de uçurtma şenliği yapıldı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:43 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:43
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        Eğirdir'de uçurtma şenliği yapıldı
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        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

        Sorkuncak'ta bu yıl 7. düzenlenen uçurtma şenliklerinde, halk oyunları göstersisi yapıldı, konser gerçekleştirildi.

        Afyonkarahisar, Burdur, Antalya ve Denizli gibi çevre kentlerden de vatandaşların katıldığı etkinlikte jandarma personeli çocuklarla uçurtma uçurdu.

        Etkinliğin ardından ziyaretçiler, gül bahçlerini ve Eğirdir Gölü'nü gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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