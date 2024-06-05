Isparta'da yağmur suyu giderine düşen yavru köpek kurtarıldı
Isparta'da yağmur suyu giderine düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Isparta'da yağmur suyu giderine düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Petek Sanayi Sitesi'nde yağmur suyu giderine bir yavru köpeğin düştüğü ihbarına üzerine harekete geçti.
İş makinasıyla yolda kazı çalışması yapan ekipler, yavru köpeği mahsur kaldığı yapmur suyu giderinden kurtardı.
Çıkarılmasıyla veteriner tarafından muayene edilen köpek, sahibine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.