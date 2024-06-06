Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Isparta'da hakkında 21 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Isparta'da hakkında 21 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve 37 ayrı suçtan 21 yıl 9 ay 15 hapis cezasıyla aranan H.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.K'ı yakaladı.
H.K adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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