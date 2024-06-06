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        Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Isparta'da hakkında 21 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 13:39 Güncelleme: 06.06.2024 - 13:39
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        Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Isparta'da hakkında 21 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve 37 ayrı suçtan 21 yıl 9 ay 15 hapis cezasıyla aranan H.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.K'ı yakaladı.

        H.K adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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