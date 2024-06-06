Isparta'da çevre temizliği etkinliği yapıldı

Isparta'da AK Parti İl Başkanlığı ve 25 STK tarafından Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, Gökçay mevkisinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, çevre bilincinin artırılması gerektiğini belirterek, "Çevreyi korumak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu bilinçle hareket eden tüm STK'lara ve gönüllülere teşekkür ediyorum. Isparta halkının bu duyarlılığı bizleri çok mutlu ediyor ve geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor." diye konuştu.