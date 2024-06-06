Isparta'da emekli öğretmeni öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası verildi

Isparta'da site yöneticisi emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ı iş görüşmesi sırasında kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Süleyman Ç'nin yanı sıra maktulün eşi ve çocukları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın Erdoğan'ı tasarlayarak öldürdüğünü belirterek, buna göre ceza almasını istedi.

Sanık Süleyman Ç, savunmasında, Hüseyin Cahit Erdoğan'ın olaydan bir gün önce kendisini bir uygulama üzerinden arayarak iş görüşmesine çağırdığını anlattı.