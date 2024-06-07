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        Isparta'da gül hasadı devam ediyor

        Isparta'nın yüksek kesimlerinde gül hasadı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:27 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:27
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        Isparta'da gül hasadı devam ediyor
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        Isparta'nın yüksek kesimlerinde gül hasadı sürüyor.

        Dünya gül yağı üretiminin yüzde 60'nın yapıldığı kentte güllerin açmasıyla üreticiler hassata devam ediyor.

        Günün ağarmasıyla Aksu ve Eğirdir ilçelerinin yüksek kesimlerinde yetişen güllerin fabrikada damıtma sistemiyle suyu ve yağı çıkartılıyor.

        Gül üreticisi Hamza Kaya, AA muhabirine, yakklaşık bir aydır gül hasadına devam ettkilerini ve toplanan güllerin fabrikalara gönderilldiğimi söyledi.

        Yüksek kesimlerdeki güllerin yağ kalitesi açısından daha iyi olduğunu ifade eden Kaya, "Sabahın erken saatlerinde topladığımız için ise yağ oranı fazla çıkmaktadır. Tüm Türkiye’yi köyümüze ve gül bahçelerini görmeye davet ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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