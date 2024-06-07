Isparta'da gül hasadı devam ediyor

Isparta'nın yüksek kesimlerinde gül hasadı sürüyor.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 60'nın yapıldığı kentte güllerin açmasıyla üreticiler hassata devam ediyor.

Günün ağarmasıyla Aksu ve Eğirdir ilçelerinin yüksek kesimlerinde yetişen güllerin fabrikada damıtma sistemiyle suyu ve yağı çıkartılıyor.

Gül üreticisi Hamza Kaya, AA muhabirine, yakklaşık bir aydır gül hasadına devam ettkilerini ve toplanan güllerin fabrikalara gönderilldiğimi söyledi.

Yüksek kesimlerdeki güllerin yağ kalitesi açısından daha iyi olduğunu ifade eden Kaya, "Sabahın erken saatlerinde topladığımız için ise yağ oranı fazla çıkmaktadır. Tüm Türkiye’yi köyümüze ve gül bahçelerini görmeye davet ediyoruz." dedi.