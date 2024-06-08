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        Isparta'da annesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde annesinin kullandığı traktörün devrilmesiyle altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 15:19 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:19
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        Isparta'da annesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü
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        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde annesinin kullandığı traktörün devrilmesiyle altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

        Ş.K'nın (43) kullandığı traktör, Çayköy'deki bahçede devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, traktör altında kalan E.K. (8) olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan anne Ş.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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