Isparta'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" düzenledi

Isparta'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" yaptı.

Kaymakkapı Meydanı'ndaki Gazze çadırı önünde toplanan tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları, ellerindeki dövizlerle Mimar Sinan Camisi önüne yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Cihan Uygun, Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak, Gazze'yi hatırlamak ve hatırlatmak için toplandıklarını söyledi.

İsrail'in işgal ve zulmünün 7 Ekim'den bu yana katlanarak devam ettiğini belirten Uygun, "8 aydır her gün, her dakika Gazze'ye bombalar yağıyor ve şehit haberleri geliyor. Gazze halkı ölümle, açlıkla, hastalıkla boğuşuyor." dedi.

Gazze halkının imanını, sabrını hayranlıkla izlediklerini ifade eden Uygun, "Biz biliyoruz ki şu an Gazze halkı zor durumda olsa dahi bu mücadeleyi onlar kazandı, kazanmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

Açıklamanın ardından dua edildi.