Yalvaç'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Islata'nın Yalvaç ilçesindeki bir köyde sağanak su baskınları ve taşkınlara neden oldu.
Islata’nın Yalvaç ilçesindeki bir köyde sağanak su baskınları ve taşkınlara neden oldu.
Kuyucak köyünde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı boş bağ evlerini su bastı.
Sağanak, yollarda su taşkınlarına da neden oldu.
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