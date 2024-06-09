Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Yalvaç'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Islata'nın Yalvaç ilçesindeki bir köyde sağanak su baskınları ve taşkınlara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 00:12 Güncelleme: 09.06.2024 - 00:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalvaç'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Islata’nın Yalvaç ilçesindeki bir köyde sağanak su baskınları ve taşkınlara neden oldu.

        Kuyucak köyünde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı boş bağ evlerini su bastı.

        Sağanak, yollarda su taşkınlarına da neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | Ali Koç ve Aziz Yıldırım konuşuyor
        CANLI | Ali Koç ve Aziz Yıldırım konuşuyor
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Geri manevra yaparken 2 kişiyi yaraladı
        Geri manevra yaparken 2 kişiyi yaraladı
        Ukraynalı turiste tekne çarptı
        Ukraynalı turiste tekne çarptı
        Ampute Milliler Avrupa şampiyonu!
        Ampute Milliler Avrupa şampiyonu!
        Çatılar uçtu, yollar göle döndü
        Çatılar uçtu, yollar göle döndü
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Galatasaray'ın transferini açıkladı!
        Galatasaray'ın transferini açıkladı!
        Kuzey Kore'den yine "çöp balonu"
        Kuzey Kore'den yine "çöp balonu"
        Ali Koç: Beklediğim buluşma gerçekleşmedi
        Ali Koç: Beklediğim buluşma gerçekleşmedi
        61 yaşında! 43. kez üniversite sınavına girdi
        61 yaşında! 43. kez üniversite sınavına girdi
        Sağ bekte rota Fransa!
        Sağ bekte rota Fransa!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        Yarın evleniyorlar
        Yarın evleniyorlar
        Tarihi kongrede ilk gün sona erdi
        Tarihi kongrede ilk gün sona erdi
        Âşıklar 'Deniz'de
        Âşıklar 'Deniz'de
        Pişti oldular
        Pişti oldular

        Benzer Haberler

        Isparta'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" düzenledi
        Isparta'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" düzenledi
        Isparta'da annesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü
        Isparta'da annesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü
        Eğirdir Gölü'nde iki düden tespit edildi
        Eğirdir Gölü'nde iki düden tespit edildi
        KOSGEB Isparta'da bu yıl 16 işletmeye 19 milyon lira destek sağladı
        KOSGEB Isparta'da bu yıl 16 işletmeye 19 milyon lira destek sağladı
        Isparta'da gül hasadı devam ediyor
        Isparta'da gül hasadı devam ediyor
        Isparta Ticaret Borsası Başkanı Şahin'den gül suyunda sentetik uyarısı
        Isparta Ticaret Borsası Başkanı Şahin'den gül suyunda sentetik uyarısı