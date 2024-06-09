Yalvaç'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Islata’nın Yalvaç ilçesindeki bir köyde sağanak su baskınları ve taşkınlara neden oldu.

Kuyucak köyünde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı boş bağ evlerini su bastı.

Sağanak, yollarda su taşkınlarına da neden oldu.