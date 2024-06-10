Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da öğretmen ve öğrenciler İsrail'in saldırılarını protesto etmek için pedal çevirdi

        Isparta'da Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğretmenleri ile öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 17:34 Güncelleme: 10.06.2024 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da öğretmen ve öğrenciler İsrail'in saldırılarını protesto etmek için pedal çevirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'da Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğretmenleri ile öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

        Okul bahçesinde vatandaşların da katılımıyla gerçekleşen etkinlikte yaklaşık 160 kişi, bisikletlerine Filistin ve Türk bayrakları astı.

        Buradan hareket eden katılımcılar, yaklaşık 8 kilometre pedal çevirdikten sonra tekrar okul bahçesine döndü.

        Etkinlik öncesi grup adına açıklama yapan öğretmen Mustafa Çevikbaş, İsrail'in Filistin'de yıllardır zulüm yaptığını, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını artırdığını söyledi.

        "Okulumu seviyorum, sağlığım için pedallıyorum" sloganıyla 2022'den bu yana etkinlikler yaptıklarını belirten Çevikbaş, "Bu yıl da 'Nehirden denize, Filistin'e özgürlük' diyerek farkındalık oluşturma amacıyla üçüncü etkinliğimizi düzenleyeceğiz. Okul olarak bu etkinliğimizi geleneksel hale getireceğiz. İlk etkinliğimizi öğrencilerimize yönelik düzenlemiş, ikinci etkinliğimize velilerimizi çağırmıştık. Ancak bu sene konu Filistin olunca tüm Isparta'yı çağırdık, inşallah güzel bir farkındalık olacak." diye konuştu.

        Öğrenci Ayşe Kafkas ise Filistin davasının her zaman savunulması gerektiğini dile getirerek, "Orada bir soykırım var. İnsanlığın buna duyarlı hale gelmesini istiyorum o yüzden 'Nehirden denize, Filistin'e Özgürlük' diyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek
        Avrupa artık 'daha sağda'
        Avrupa artık 'daha sağda'
        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama
        Hasta köpek vakasında 1 tutuklama
        7. katın balkonunda oynuyordu... Minik Derya 4 yaşındaydı!
        7. katın balkonunda oynuyordu... Minik Derya 4 yaşındaydı!
        Kovanı açtığı sırada saldırıya uğradı! Katil arılar!
        Kovanı açtığı sırada saldırıya uğradı! Katil arılar!
        Kanserli dokuları aydınlatıyor! Hastalığın tekrar etme riski azaltılabilir
        Kanserli dokuları aydınlatıyor! Hastalığın tekrar etme riski azaltılabilir
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Suriye'nin kuzeyindeki ertelenen sözde seçimlerle ilgili açıklama
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Bu haftaya dikkat! Yakın vadede iyi haberler var
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Macron neden erken seçim kararı aldı?
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!

        Benzer Haberler

        Isparta'da YKS'de yapay zekayla kopya çekmeye çalışan kişi tutuklandı
        Isparta'da YKS'de yapay zekayla kopya çekmeye çalışan kişi tutuklandı
        Yapay zeka kullanarak sınavda kopya çekerken yakalandı
        Yapay zeka kullanarak sınavda kopya çekerken yakalandı
        Yalvaç'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Yalvaç'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Isparta'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" düzenledi
        Isparta'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" düzenledi
        Isparta'da annesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü
        Isparta'da annesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü
        Eğirdir Gölü'nde iki düden tespit edildi
        Eğirdir Gölü'nde iki düden tespit edildi