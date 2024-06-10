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        Isparta'da haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

        Isparta'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan 67 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 22:37 Güncelleme: 10.06.2024 - 22:37
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        Isparta'da haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
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        Isparta'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan 67 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

        Alınan bilgilere göre, Davraz Mahallesi'ndeki 264 sitesinde yaşayan Masume Demirbilek'ten haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

        Eve giren polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Demirbilek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Demirbilek'in cesedi, Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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