Isparta'da bir gece kulübünde çıkan yangın hasara yol açtı
Isparta'da bir gece külübünde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Isparta'da bir gece külübünde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Pirimehmet Mahallesi 1714 Sokak'taki bir gece kulübünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.