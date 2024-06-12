Isparta'da bıçakçıların Kurban Bayramı mesaisi başladı
Isparta'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçıların mesaisi başladı.
Isparta'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçıların mesaisi başladı.
Tarihi Üzüm çarşısı başta olmak üzere kentin farklı noktalarındaki bıçakçılar, bir yandan kendi ürünlerinin satışını yaparken diğer yandan da vatandaşların bıçaklarını bileme makinesiyle keskinleştiriyor.
Ustalar önceki bayramlarda yaşanan yoğunluğun bu yıl olmadığını belirtiyor.
Tarihi Üzüm çarşısında 53 yıldır faaliyet gösteren bıçak ustası Abdullah Avcu, ucuz bıçakların piyasaya girmesi ve kurbanların bağış yoluyla kesilmesi nedeniyle eskisi gibi yoğunluk yaşamadıklarını söyledi.
Kurban keserken kazalar yaşanabildiğine belirten Avcu, "Kurban kesenler bıçaklarını mutlaka bileylemelerini tavsiye ediyorum. Ucuz kalitesiz bıçaklardan uzak dursunlar." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.