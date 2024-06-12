Isparta'da sıcak hava etkili oldu
Isparta'da hava sıcaklığı 37,9 derece ölçüldü.
Isparta'da hava sıcaklığı 37,9 derece ölçüldü.
Isparta Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezinde hava sıcaklığı 37,9 dereceye ulaşarak, mervsim normallerinin üzerine çıktı.
Sıcaktan bunalan bazı vatandaşların gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştığı görüldü.
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