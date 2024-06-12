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        Isparta'da sıcak hava etkili oldu

        Isparta'da hava sıcaklığı 37,9 derece ölçüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 17:15 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:15
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        Isparta'da sıcak hava etkili oldu
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        Isparta'da hava sıcaklığı 37,9 derece ölçüldü.

        Isparta Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezinde hava sıcaklığı 37,9 dereceye ulaşarak, mervsim normallerinin üzerine çıktı.

        Sıcaktan bunalan bazı vatandaşların gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştığı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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