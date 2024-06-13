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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Isparta'da gül bahçelerini gezdi:

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Eski Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel'i yad etmek istiyorum. Süleyman Demirel bizim için çok önemli bir kişilikti, Kıbrıs'a büyük hizmetleri geçmiştir. Isparta denildiğinde aklımıza hep onun ismi geliyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 10:12 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:12
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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Isparta'da gül bahçelerini gezdi:
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Eski Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel'i yad etmek istiyorum. Süleyman Demirel bizim için çok önemli bir kişilikti, Kıbrıs'a büyük hizmetleri geçmiştir. Isparta denildiğinde aklımıza hep onun ismi geliyor." dedi.

        Isparta'ya bir dizi ziyaretler için gelen Tatar, Güneykent beldesindeki gül bahçelerini ziyaret etti.

        Tatar, burada gazetecilere, gül bahçelerinde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Gül bahçelerini hep duyduğunu ve ilk kez geldiğini ifade eden Tatar, "Doğamızın, tabiatımızın korunması ve geleceğe taşınması çok önemli. Burada ki çevrecilere, buradaki tabiatla uğraşanlara, hepsine iyi dileklerimi iletiyorum. Bu bir kültürdür, Isparta'nın değerlerine sahip çıkmaktır. Eski Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel'i yad etmek istiyorum. Süleyman Demirel bizim için çok önemli bir kişilikti, Kıbrıs'a büyük hizmetleri geçmiştir. Isparta denildiğinde aklımıza hep onun ismi geliyor." diye konuştu.

        Ziyarette Tatar'a, Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal ve Isparta Ticaret Odası Başkanı Metin Çelik eşlik etti.

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