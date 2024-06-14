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        Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Isparta'da hakkında 22 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:34 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:34
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        Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Isparta'da hakkında 22 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan 22 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan G.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, G.Ç'Yİ yakaladı.

        G.Ç, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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