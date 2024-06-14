Isparta'da "kurban indirme geleneği" sürdürüldü

Isparta'da 400 yıllık "kurban indirme" geleneği yaşatılıyor.

"Kurban indirme" için her yıl Gökçay mesireliğine kıl çadır kuruluyor.

Yörük geleneklerinden olan ve halk oyunları gösterisiyle başlayan kurban indirmede, kurbanlık keçiler çobanlar tarafından süslenerek davul zurna eşliğinde ve tekbirlerle Gökçay mesireliğinde karşılanıyor.

Kurbanlıklar, 20 dakika süren bir yolculukla Keçeci Mahallesi önüne getirilerek sahiplerine teslim ediliyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu geleneğin 4 asırdır devam ettiğini söyledi.