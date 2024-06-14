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        Isparta'da "kurban indirme geleneği" sürdürüldü

        Isparta'da 400 yıllık "kurban indirme" geleneği yaşatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 21:21 Güncelleme: 14.06.2024 - 21:21
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        Isparta'da "kurban indirme geleneği" sürdürüldü
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        Isparta'da 400 yıllık "kurban indirme" geleneği yaşatılıyor.

        "Kurban indirme" için her yıl Gökçay mesireliğine kıl çadır kuruluyor.

        Yörük geleneklerinden olan ve halk oyunları gösterisiyle başlayan kurban indirmede, kurbanlık keçiler çobanlar tarafından süslenerek davul zurna eşliğinde ve tekbirlerle Gökçay mesireliğinde karşılanıyor.

        Kurbanlıklar, 20 dakika süren bir yolculukla Keçeci Mahallesi önüne getirilerek sahiplerine teslim ediliyor.

        Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu geleneğin 4 asırdır devam ettiğini söyledi.

        Geleneklerin, örf ve adetlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirten Başdeğirmen, "Biz bu gelenekleri gelecek nesillere aktarmazsak kabahatli oluruz. Biz yapalım, bizden sonrası devam ettirsin. Bizler geçmişimizle, en önemlisi tarihimizle hem devlet oluyoruz hem de millet oluyoruz. Bizim çok değerli bir geçmişimiz var." dedi.

        Etkinliğe, Isparta Valisi Aydın Baruş, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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