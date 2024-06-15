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        Isparta'da yaralı ve bitkin halde bulunan kuş yavruları tedavi altına alındı

        Isparta'da vatandaşlar tarafından bulunan kuş yavruları, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 11:54 Güncelleme: 15.06.2024 - 11:54
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        Isparta'da yaralı ve bitkin halde bulunan kuş yavruları tedavi altına alındı
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        Isparta'da vatandaşlar tarafından bulunan kuş yavruları, tedaviye alındı.

        Kent merkezindeki çeşitli bölgelerde vatandaşlar tarafından bulunan baykuş, kerkenez, serçe ve üç ebabil yavrusu Isparta Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Ekiplerce kuşların ilk müdahalesi bulundukları bölgede yapıldı. Daha sonra, sağlık durumları kritik olan kuş yavruları, uzman veterinerler tarafından tedaviye alındı.

        Yaralı ve bitkin halde bulunan kuşlar, tedavilerinin ardından doğaya yeniden bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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