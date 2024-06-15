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        IGSİAD Başkanı Kapı'dan Kurban Bayramı'nda yardımlaşma çağrısı

        Isparta Girişimci Sanayici ve İş İnsanları Derneği (IGSİAD) Başkanı Kubilay Kapı, iş insanlarına Kurban Bayramı'nda dayanışma ve yardımlaşma çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:28 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:28
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        IGSİAD Başkanı Kapı'dan Kurban Bayramı'nda yardımlaşma çağrısı
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        Isparta Girişimci Sanayici ve İş İnsanları Derneği (IGSİAD) Başkanı Kubilay Kapı, iş insanlarına Kurban Bayramı'nda dayanışma ve yardımlaşma çağrısında bulundu.

        Kapı, yaptığı yazılı açıklamada, bayramlarda dayanışma ve yardımlaşma ruhunun pekiştiğini belirtti.

        Kapı, İş dünyasının ekonomik faaliyetlerine devam ederken toplumsal sorumluluklarını da unutmaması gerektiğini vurguladı.

        Kurban Bayramı, birlik ve beraberliğin güçlendiren, yardımlaşma ve paylaşma duygularını en yoğun şekilde yaşadığı bir dönem olduğunu belirten Kapı, şunları kaydetti:

        "İş dünyası olarak, ekonomik kalkınmanın yanında, sosyal sorumluluklarımızı da yerine getirmekle yükümlüyüz. Bu bayram vesilesiyle ihtiyaç sahiplerine daha fazla destek olmalı, dayanışma içinde olmalıyız. Ayrıca, pandemi döneminde yaşanan zorlukların halen etkisini sürdürdüğüne dikkat çeken Kapı, iş insanlarına ve sanayicilere çağrıda bulunarak, "Bu zorlu süreçte dayanışma ve yardımlaşma daha da önem kazanmıştır. Özellikle küçük işletmeler ve çalışanlar için desteklerimizi artırmalıyız. Ekonomik anlamda güçlenirken, toplumsal dayanışmamızı da güçlendirelim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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