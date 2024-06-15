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        Isparta'da polisin evinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir polisin evinden silah ve altın çaldığı öne sürülen 2 zanlı Ankara'da gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 14:20 Güncelleme: 15.06.2024 - 14:20
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        Isparta'da polisin evinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
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        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir polisin evinden silah ve altın çaldığı öne sürülen 2 zanlı Ankara'da gözaltına alındı.

        Alınan bilgilere göre, Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yazla Mahallesi'nde bir polis memuruna ait evden silah ve 70 bin lira değerinde altın çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüphelilerin Ankara'dan Isparta'nın Eğirdir ilçesine gelen C.Y (17), ile Ç.U (27) olduğunu tespit etti.

        Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, Eğirdir'e getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık yaptıkları evin avlusuna girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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