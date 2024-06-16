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        Isparta'da sahibinin elinden kaçan koç, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı

        Isparta'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç, trafikte tehlike oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 16:56 Güncelleme: 16.06.2024 - 16:56
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        Isparta'da sahibinin elinden kaçan koç, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı
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        Isparta'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç, trafikte tehlike oluşturdu.

        Eski Devlet Hastanesi Caddesi'nde kaçan koçun görüntüsü cep telefonuyla kaydedildi.

        Görüntülere göre, yolda koşan koç hareket halindeki araçların arasına girerek trafiğin aksamasına neden oldu.

        Sürücülerin bazıları dururken, bazıları yavaşlayıp koçun ilerlemesini bekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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