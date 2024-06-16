Isparta'da sahibinin elinden kaçan koç, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı
Isparta'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç, trafikte tehlike oluşturdu.
Isparta'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç, trafikte tehlike oluşturdu.
Eski Devlet Hastanesi Caddesi'nde kaçan koçun görüntüsü cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülere göre, yolda koşan koç hareket halindeki araçların arasına girerek trafiğin aksamasına neden oldu.
Sürücülerin bazıları dururken, bazıları yavaşlayıp koçun ilerlemesini bekledi.
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