Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel mezarı başında anıldı

Törene Demirel ailesinin yanı sıra Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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