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        Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel mezarı başında anıldı

        Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ölümünün 9. yılında, memleketi Isparta'daki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 15:27 Güncelleme: 17.06.2024 - 15:27
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        Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel mezarı başında anıldı
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        Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ölümünün 9. yılında, memleketi Isparta'daki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

        Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de Demirel'in mezarının bulunduğu Çalca Tepesi'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Demirel'in anıt mezarına gül konulan törende, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini sundu.

        Tören, Demirel'in öz geçmişinin okunmasının ardından sona erdi.

        Törene Demirel ailesinin yanı sıra Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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