Burdur'da iki yerde çıkan orman yangını söndürüldü

Ekiplerce 2 uçak, 1 helikopter, 23 arazöz, 5 su ikmal ve 10 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ile müdahale edilen yangın söndürüldü.

Çobanpınar köyü Narağacı mevkisinde iki yerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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