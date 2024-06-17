Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Burdur'da iki yerde çıkan orman yangını söndürüldü

        Burdur'un Bucak ilçesinde iki noktada çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 21:40 Güncelleme: 17.06.2024 - 21:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da iki yerde çıkan orman yangını söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'un Bucak ilçesinde iki noktada çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Çobanpınar köyü Narağacı mevkisinde iki yerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce 2 uçak, 1 helikopter, 23 arazöz, 5 su ikmal ve 10 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ile müdahale edilen yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Belçika'ya Slovakya şoku!
        Belçika'ya Slovakya şoku!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimler belirleniyor
        AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimler belirleniyor
        Gaziantep'te tepki toplayan tablo
        Gaziantep'te tepki toplayan tablo
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ateşkese zorlanmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ateşkese zorlanmalı
        Dubois gelişmesi!
        Dubois gelişmesi!
        Hacer'in 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı!
        Hacer'in 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı!
        Almanya'da Romanya şov!
        Almanya'da Romanya şov!
        İzmir'de şehrin yakınında yangın!
        İzmir'de şehrin yakınında yangın!
        Fransa'da aşırı sağ protestosu
        Fransa'da aşırı sağ protestosu
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Ünlü çiftin keyif saati
        Ünlü çiftin keyif saati
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?

        Benzer Haberler

        Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel mezarı başında anıldı
        Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel mezarı başında anıldı
        Isparta'da sahibinin elinden kaçan koç, trafikte sürücülere zor anlar yaşat...
        Isparta'da sahibinin elinden kaçan koç, trafikte sürücülere zor anlar yaşat...
        Isparta'da evden altın çalan kadınlar, Ankara'da yakalandı
        Isparta'da evden altın çalan kadınlar, Ankara'da yakalandı
        Isparta'da polisin evinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
        Isparta'da polisin evinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
        IGSİAD Başkanı Kapı'dan Kurban Bayramı'nda yardımlaşma çağrısı
        IGSİAD Başkanı Kapı'dan Kurban Bayramı'nda yardımlaşma çağrısı
        Isparta'da yaralı ve bitkin halde bulunan kuş yavruları tedavi altına alınd...
        Isparta'da yaralı ve bitkin halde bulunan kuş yavruları tedavi altına alınd...