Eğirdir'de 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada Mehmet Ali B'nin kullandığı 34GK3483 plakalı otomobil de kaza yapan 63 AIB 512 plakalı araca çarptı.

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