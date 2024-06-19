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        Eğirdir'de 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada yaranan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 17:29 Güncelleme: 19.06.2024 - 17:29
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        Eğirdir'de 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı
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        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada yaranan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Abdullah A. idaresindeki 32 ABG 926 plakalı otomobil ile Yücel Ö. yönetimindeki 63 AIB 512 plakalı hafif ticari araç, Kızılçubuk Mahallesi Halil Üstün Caddesi'nde çarpıştı.

        Bu sırada Mehmet Ali B'nin kullandığı 34GK3483 plakalı otomobil de kaza yapan 63 AIB 512 plakalı araca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan Abdullah A. Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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