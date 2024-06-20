Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.Y. yönetimindeki 07 AKM 377 plakalı otomobil ile B.D. idaresindeki 32 FR 284 plakalı otomobil, Işıkkent Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücü B.D. ile aynı otomobildeki E.D. yaralandı.
Otomobilde sıkışan yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekibince çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'nde kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.
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