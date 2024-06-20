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        Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 09:16 Güncelleme: 20.06.2024 - 09:16
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        Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.Y. yönetimindeki 07 AKM 377 plakalı otomobil ile B.D. idaresindeki 32 FR 284 plakalı otomobil, Işıkkent Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada sürücü B.D. ile aynı otomobildeki E.D. yaralandı.

        Otomobilde sıkışan yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekibince çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'nde kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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