Isparta'da bir apartmanda çıkan yangında daire ve çatı kullanılamaz hale geldi
Isparta'da bir apartmanda çıkan yangın sonucunda daire ve çatı kullanılamaz duruma geldi.
Isparta'da bir apartmanda çıkan yangın sonucunda daire ve çatı kullanılamaz duruma geldi.
Kent merkezinde 2926 Cadde'deki üç katlı apartmandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.
İçeride kimsenin bulunmadığı daire ve çatı, yangında kullanılamaz hale geldi.
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