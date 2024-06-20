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        Isparta'da bir apartmanda çıkan yangında daire ve çatı kullanılamaz hale geldi

        Isparta'da bir apartmanda çıkan yangın sonucunda daire ve çatı kullanılamaz duruma geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 21:46 Güncelleme: 20.06.2024 - 21:46
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        Isparta'da bir apartmanda çıkan yangında daire ve çatı kullanılamaz hale geldi
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        Isparta'da bir apartmanda çıkan yangın sonucunda daire ve çatı kullanılamaz duruma geldi.

        Kent merkezinde 2926 Cadde'deki üç katlı apartmandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

        İçeride kimsenin bulunmadığı daire ve çatı, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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