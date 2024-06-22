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        Isparta'da motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Isparta'da otomobilin ve motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 17:25 Güncelleme: 22.06.2024 - 17:32
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        Isparta'da motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı
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        Isparta'da otomobilin ve motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        M.G. yönetimindeki 07 LPH 15 plakalı motosiklet ile T.D. idaresindeki 34 RU 0060 plakalı otomobil Halıkent Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu arada, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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