Isparta'da motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Isparta'da otomobilin ve motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Isparta'da otomobilin ve motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
M.G. yönetimindeki 07 LPH 15 plakalı motosiklet ile T.D. idaresindeki 34 RU 0060 plakalı otomobil Halıkent Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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