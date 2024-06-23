Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

        Isparta'nın Sav beldesinde sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmak isterken duvardan atlayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 16:43 Güncelleme: 23.06.2024 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'nın Sav beldesinde sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmak isterken duvardan atlayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Fatih Mahallesi'nde arkadaşını çağırmak için dışarı çıkan Furkan Çakır'a sahipsiz köpekler saldırdı. Köpeklerden kaçarken duvardan atlayan çocuk kolundan yaralandı.

        Ailesi tarafından Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve kolu kırıldığı belirlenen çocuk ameliyata alındı.

        Baba İbrahim Çakır, gazetecilere, "Çocuğum yüksek duvardan atladıktan sonra Allah'a çok şükür köpekler de duvardan atlamamış. Duvardan atladıktan sonra kolu ters dönmüş, çapraz bağlar ve el bağları zedelenmiş. Koluna iki tel yerleştirildi." dedi.

        Köpekleri sevdiklerini ve kendilerinin de evlerinde beslediklerini belirten Çakır, ancak sahipsiz hayvan sorununa bir çözüm bulunmasını istediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Tatilciler dönüş yolunda!
        Tatilciler dönüş yolunda!
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama
        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Yunanistan'da havai fişekler adayı yaktı
        Yunanistan'da havai fişekler adayı yaktı
        3 gün boyunca takip edip vahşice katletti, dakikalarca başında bekledi: İşte caninin ifadesi
        3 gün boyunca takip edip vahşice katletti, dakikalarca başında bekledi: İşte caninin ifadesi
        Otogar tıklım tıklım!
        Otogar tıklım tıklım!
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?

        Benzer Haberler

        Isparta'da motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansı...
        Isparta'da motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansı...
        Isparta'da silahla havaya ateş açan kişi tutuklandı
        Isparta'da silahla havaya ateş açan kişi tutuklandı
        Isparta'da bir apartmanda çıkan yangında daire ve çatı kullanılamaz hale ge...
        Isparta'da bir apartmanda çıkan yangında daire ve çatı kullanılamaz hale ge...
        Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Eğirdir'de 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Eğirdir'de 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Burdur'da iki yerde çıkan orman yangını söndürüldü
        Burdur'da iki yerde çıkan orman yangını söndürüldü