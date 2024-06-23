Isparta 32 Spor, teknik direktör Fuat Buruk ile anlaştı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fuat Buruk ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Isparta 32 Spor, teknik direktörlük görevi için Fuat Buruk ile anlaşma sağladı.

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