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        Eğirdir Gölü'nde 7 el bombası bulundu

        Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde 7 el bombası bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 22:17 Güncelleme: 23.06.2024 - 22:17
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        Eğirdir Gölü'nde 7 el bombası bulundu
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        Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde 7 el bombası bulundu.

        Babasultan mevkisindeki halk plajına yüzmek için giren vatandaş, göl kıyısında patlayıcı madde görmesi üzerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        İncelemede, gölün 20 metre içerisinde dağınık halde 7 el bombası belirlendi.

        Ekipler, geniş güvenlik önlemleri alarak plajı giriş ve çıkışlara kapattı.

        El bombalarının güvenli şekilde çıkarılması için uzman ekip talep edildi. Bunun için İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bomba imha uzmanlarının beklendiği öğrenildi.

        Eğirdir Gölü'nde bir yıl içinde 17 el bombası daha bulunmuştu.

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