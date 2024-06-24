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        Isparta'da gül hasadı sona erdi

        Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta'da, yaklaşık 12 bin ton gül çeçiği hasat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 13:05 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:05
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        Isparta'da gül hasadı sona erdi
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        Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta'da, yaklaşık 12 bin ton gül çeçiği hasat edildi.

        Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü İbrahim Işıdan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta'da 38 bin dönümde gül yetiştirildiğini söyledi.

        Mevsim şartlarından kaynaklı bu yıl nisanda açmaya başlayan gülde hasat sezonunun sona erdiğini anlatan Işıdan, önceki yıllara göre bu yıl sıcakların erken gelmesi sebebiyle sezonu erken açtıklarını ifade etti.

        Geçen yıla göre verimin daha iyi olduğunu aktaran Işıdan, "Hasat boyunca gerçekleşen hava ve iklimsel olaylar bölgesel olarak bizi olumsuz etkiledi. Mayıs ayının ilk haftalarında iki gece sıfırının altında oluşan hava koşulları ürün kaybımıza neden oldu. İlerleyen zamanlarda havanın ısınmasından dolayı da sezonu erken kapatmış olduk. Sezon boyunca yaklaşık 12 bin ton civarında gül elde ettik." diye konuştu.

        Işıdan, gül üreticilerine ilk masrafları karşılayabilmeleri için ön ödeme yaptıklarını vurgulayarak, gülçiçeği veren üreticilere kilogram başına 45 lira ön ödeme yaptıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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