Isparta'da gül hasadı sona erdi

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta'da, yaklaşık 12 bin ton gül çeçiği hasat edildi.

Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü İbrahim Işıdan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta'da 38 bin dönümde gül yetiştirildiğini söyledi.

Mevsim şartlarından kaynaklı bu yıl nisanda açmaya başlayan gülde hasat sezonunun sona erdiğini anlatan Işıdan, önceki yıllara göre bu yıl sıcakların erken gelmesi sebebiyle sezonu erken açtıklarını ifade etti.