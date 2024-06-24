Isparta'da hayatını kaybeden gazi, törenle son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Isparta Valisi Aydın Baruş, Garnizon Komutanı P. Albay Mustafa Kahraman, İl Jandarma Komutanı J. Albay İlker Şimşek, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanı Ali Savcı, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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