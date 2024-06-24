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        Isparta'da hayatını kaybeden gazi, törenle son yolculuğuna uğurlandı

        Isparta'da merdivenlerden düşerek hayatını kaybeden 51 yaşındaki gazi Şenol Ali Elçim, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 16:02 Güncelleme: 24.06.2024 - 16:02
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        Isparta'da hayatını kaybeden gazi, törenle son yolculuğuna uğurlandı
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        Isparta'da merdivenlerden düşerek hayatını kaybeden 51 yaşındaki gazi Şenol Ali Elçim, toprağa verildi.

        Evinde merdivenlerden düşerek yaralanan gazi Elçim, kaldırıldığı Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanes'nde müdahayele rağmen kurtarılamadı.

        Gazi Elçim, Gönen ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

        Cenaze törenine Isparta Valisi Aydın Baruş, Garnizon Komutanı P. Albay Mustafa Kahraman, İl Jandarma Komutanı J. Albay İlker Şimşek, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanı Ali Savcı, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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