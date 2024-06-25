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        Eğirdir Gölü kıyısında erkek cesedi bulundu

        Isparta'daki Eğirdir Gölü kıyısında göle balık tutmaya gittiği belirtilen bir kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 00:57 Güncelleme: 25.06.2024 - 00:57
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        Eğirdir Gölü kıyısında erkek cesedi bulundu
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        Isparta'daki Eğirdir Gölü kıyısında göle balık tutmaya gittiği belirtilen bir kişinin cesedi bulundu.

        Eğirdir Gölü'nün Gelendost ilçesi Yenice köyü Söğütler mevkisinde göl kıyısında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, göl kenarında bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yapılan incelemede cesedin Yenice köyündeki evinden sabah göle balık tutmaya giden Şakir Demirkol (74) olduğu tespit edildi.

        Demirkol'un cenazesi, otopsi işlemleri için Gelendost Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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