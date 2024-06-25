Isparta'da karanfil hasadına başlandı

Isparta'da 2 bin dekar alanda hasadına başlanan karanfilde, 300 milyon dal rekolte bekleniyor.

Merkeze bağlı Deregümü köyü ve Çünür bölgesinde seralarda üretilen karanfilin hasadına başlandı. Tomurcuk halinde kesimi yapılarak seçilen karanfiller, demetler halinde paketleniyor.

Rengarenk ürünler Almanya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor. Köyde bu sezon 2 bin dekar alanda 300 milyon dal karanfil rekoltesi bekleniyor.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk gazetecilere yaptığı açıklamada, Deregümü köyü ve Çünür bölgesinde 2 bin dekar alanda üretim yapıldığını belirtti.