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        Isparta'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan motosiklet sürücüsüne ceza kesildi

        Isparta'da motosikleti ile tek teker üzerinde seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye 16 bin 215 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 17:21 Güncelleme: 25.06.2024 - 17:21
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        Isparta'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan motosiklet sürücüsüne ceza kesildi
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        Isparta'da motosikleti ile tek teker üzerinde seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye 16 bin 215 lira ceza uygulandı.

        Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün motosikleti ile tek teker üzerinde trafikte seyrettiği videoları sosyal medyada paylaşması üzerine araştırma başlattı.

        Ekipler, trafikte akrobasi hareketleri de yapan sürücünün A.G. olduğunu belirledi.

        A.G'ye 16 bin 215 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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