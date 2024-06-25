Isparta'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan motosiklet sürücüsüne ceza kesildi

Ekipler, trafikte akrobasi hareketleri de yapan sürücünün A.G. olduğunu belirledi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün motosikleti ile tek teker üzerinde trafikte seyrettiği videoları sosyal medyada paylaşması üzerine araştırma başlattı.

Isparta'da motosikleti ile tek teker üzerinde seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye 16 bin 215 lira ceza uygulandı.

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