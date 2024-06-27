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        Isparta'ya içme suyu sağlayacak Darıderesi 2 Barajı tamamlanmak üzere

        Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Isparta'da inşaatı devam eden Darıderesi 2 Barajı'nda yüzde 78 fiziki gerçekleşme sağlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:07 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:07
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        Isparta'ya içme suyu sağlayacak Darıderesi 2 Barajı tamamlanmak üzere
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Isparta'da inşaatı devam eden Darıderesi 2 Barajı'nda yüzde 78 fiziki gerçekleşme sağlandığı bildirildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, barajın beton ön yüzü ve dolu savak inşaatının devam ettiğini belirti.

        İnşaata 940 bin metreküp gövde dolgusu yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Darıderesi 2 Barajı'nda yüzde 78 fiziki gerçekleşme sağlandı. Şehir merkezine yıllık 10,6 milyon metreküp içme suyu sağlayacak olan Darıderesi 2 Barajı'nın Isparta için büyük önem taşıyor. Baraj sayesinde hem Isparta'mıza içme suyu sağlanacak hem de içme suyu cazibe yöntemiyle iletileceğinden yılda yaklaşık 12 buçuk milyon lira tutarında elektrikten tasarruf sağlanacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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