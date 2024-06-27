Isparta'da tartıştığı babasını satırla öldüren kişi gözaltına alındı

112 Acil Sağlık ekiplerince, Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde O.S. ile babası Abdullah S. (51) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.