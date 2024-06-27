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        Isparta'da tartıştığı babasını satırla öldüren kişi gözaltına alındı

        Isparta'nın Senirkent ilçesinde tartıştığı babasını satırla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:13 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:13
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        Isparta'da tartıştığı babasını satırla öldüren kişi gözaltına alındı
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        Isparta'nın Senirkent ilçesinde tartıştığı babasını satırla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde O.S. ile babası Abdullah S. (51) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.S'nin satırla başına vurduğu babası ağır yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince, Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze, otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Zanlı, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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