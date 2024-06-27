Isparta'da tartıştığı babasını satırla öldüren kişi gözaltına alındı
Isparta'nın Senirkent ilçesinde tartıştığı babasını satırla öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Isparta'nın Senirkent ilçesinde tartıştığı babasını satırla öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde O.S. ile babası Abdullah S. (51) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.S'nin satırla başına vurduğu babası ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince, Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Zanlı, gözaltına alındı.
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