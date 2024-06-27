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        Isparta'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Isparta'da tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık bin dekarlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 17:00 Güncelleme: 27.06.2024 - 17:00
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        Isparta'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Isparta'da tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık bin dekarlık alan zarar gördü.

        Gönen ilçesine bağlı İğdecik köyünde buğday ve arpa ekili tarım arazisinde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Yangında yaklaşık bin dekarlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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