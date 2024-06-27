GÜNCELLEME - Isparta'da tartıştığı babasını satırla öldüren kişi tutuklandı
Isparta'nın Senirkent ilçesinde tartıştığı babasını satırla öldüren şüpheli tutuklandı.
Isparta'nın Senirkent ilçesinde tartıştığı babasını satırla öldüren şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde O.S. (26) ile babası Abdullah S. (51) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.S'nin satırla başına vurduğu babası ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Gözaltına alınan O.S. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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