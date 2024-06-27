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        GÜNCELLEME - Isparta'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Isparta'da tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 1000 dekarlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 18:39 Güncelleme: 27.06.2024 - 18:39
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        GÜNCELLEME - Isparta'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Isparta'da tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 1000 dekarlık alan zarar gördü.

        Gönen ilçesine bağlı İğdecik köyünde buğday ve arpa ekili tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Yangında yaklaşık 1000 dekarlık alan zarar gördü.

        - "1000 dekarlık tarım arazisinin yaklaşık yüzde 80'i ekili durumdaydı"

        Yangından etkilenen alandaki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Isparta Valisi Aydın Baruş, can kaybı olmamasının en büyük tesellileri olduğunu belirterek, yangına müdahale eden kurumlara ve destek veren köylülere teşekkür etti.

        Vali Baruş, yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar yapıldığını, sebebin büyük ihtimalle insan kaynaklı olduğunu söyledi.

        Ufak ihmallerin yangına sebep olabildiğine dikkati çeken Baruş, "Bazen tarlada kullanılan bir biçerdöverin kıvılcım sıçratması, bazen o iş makinelerini kullanan arkadaşların veya tarlalarda çalışan vatandaşlarımızın izmarit atmaları bazen de yine insan hatası kaynaklı, bir şişe parçası camdan kaynaklı arazide yangın meydana geliyor." dedi.

        Yangından ekili alanların etkilendiğine işaret eden Vali Baruş, rüzgarın etkili olması ve biçilmemiş araziler nedeniyle yangının geniş alana yayıldığını anlattı.

        Baruş, "Yaklaşık 1000 dekarlık bir tarım arazisinin hasar gördüğünü tahmin ediyoruz ve bu 1000 dekarlık tarım arazisinin de yaklaşık yüzde 80'i ekili durumdaydı. Yüzde 20 ise anız şeklinde. Maalesef çiftçilerimizin malları zarar gördü. Yani ufacık bir ihmalin, hatanın nelere yol açabildiğini görebiliyoruz buradaki manzaradan." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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