GÜNCELLEME - Isparta'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Isparta'da tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 1000 dekarlık alan zarar gördü.

Gönen ilçesine bağlı İğdecik köyünde buğday ve arpa ekili tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 1000 dekarlık alan zarar gördü.

- "1000 dekarlık tarım arazisinin yaklaşık yüzde 80'i ekili durumdaydı"

Yangından etkilenen alandaki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Isparta Valisi Aydın Baruş, can kaybı olmamasının en büyük tesellileri olduğunu belirterek, yangına müdahale eden kurumlara ve destek veren köylülere teşekkür etti. Vali Baruş, yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar yapıldığını, sebebin büyük ihtimalle insan kaynaklı olduğunu söyledi. Ufak ihmallerin yangına sebep olabildiğine dikkati çeken Baruş, "Bazen tarlada kullanılan bir biçerdöverin kıvılcım sıçratması, bazen o iş makinelerini kullanan arkadaşların veya tarlalarda çalışan vatandaşlarımızın izmarit atmaları bazen de yine insan hatası kaynaklı, bir şişe parçası camdan kaynaklı arazide yangın meydana geliyor." dedi.