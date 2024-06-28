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        GÜNCELLEME - Isparta'da Eğirdir Gölü kıyısındaki sazlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde, sazlık alanda çıkan ve saman balyalarının bulunduğu araziye sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 19:16 Güncelleme: 28.06.2024 - 19:16
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        GÜNCELLEME - Isparta'da Eğirdir Gölü kıyısındaki sazlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Isparta'nın Gelendost ilçesinde, sazlık alanda çıkan ve saman balyalarının bulunduğu araziye sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Gelendost Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği yakınında, Eğirdir Gölü kıyısındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler rüzgarın etkisiyle sazlık alanın yanındaki saman balyalarının bulunduğu araziye sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Yangında, saman balyalarının bulunduğu 30 hektar alan zarar gördü.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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