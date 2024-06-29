Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da devlet korumasında büyüyen bir kişi engelli çocuğun korucuyu babası oldu

        Isparta'da çocuk esirgeme kurumunda büyüyen bir kişi, kendisi gibi devlet korumasında olan özel gereksinimli bir çocuğa koruyucu babalık yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 10:20 Güncelleme: 29.06.2024 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da devlet korumasında büyüyen bir kişi engelli çocuğun korucuyu babası oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'da çocuk esirgeme kurumunda büyüyen bir kişi, kendisi gibi devlet korumasında olan özel gereksinimli bir çocuğa koruyucu babalık yapıyor.

        Kentte Davraz Mahallesi'nde oturan iki kız çocuğu sahibi emekli İsa (47) ve ev hanımı Şerife Ulusan (45) çifti, 8 yıl önce kızlarının yanı sıra devlet korumasında olan bir çocuğun da koruyucu ailesi olmak istedi.

        Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran Ulusan çifti, gerekli koşulları sağladıktan sonra zihinsel engelli erkek bir çocuğun koruyucu ailesi oldu.

        Çocukluğunda 6 yıl çocuk esirgeme kurumunda kalan baba İsa Ulusan da böylelikle kendisi gibi devlet korumasında olan bir çocuğa sıcak bir yuva olma arzusunu da yerine getirmiş oldu.

        Ulusan çifti, koruyucu ailesi olduklarında 5 yaşında olan, bugün 13'üne gelen oğullarını 8 yıldır hayata hazırlıyor ve engelini aşmasına yardımcı oluyor.

        Anne Şerife Ulusan, gazetecilere, koruyucu ailesi oldukları çocuğun varlığının evlerine ayrı bir mutluluk getirdiğini söyledi.

        Koruyucu aile olma kararını eşiyle birlikte aldıklarını belirten Ulusan, devlet korumasında olan bir çocuğa aile ortamı sunmak istediklerini aktardı.

        Ulusan, eşinin çocuk esirgeme kurumunda büyümesinin bu kararlarında etkili olduğuna değinerek, "Oğlumuz önce özel eğitime sonra devlet okuluna gitmeye başladı. Sonra elektriğe ve tadilat işlerine meraklı olduğunu öğrendik. Son iki senedir bu alanda kendini geliştiriyor. Evde de bozulan eşyaları tamir etmeye çalışıyor. Oğlumuz ileride mucit olmak istiyor ve biz de elimizden gelen desteği ona vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımız okulu bitirdikten sonra tekrar bir çocuğun koruyucu ailesi olmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Güzel anılar biriktiriyoruz"

        Çocuk esirgeme kurumunda büyüyen baba İsa Ulusan da bir çocuğa aile olmanın mutluluğunu yaşattıklarını belirterek, "Çevremdeki insanların hepsi oğlumu tanıyor ve biz de kendisinden çok memnunuz. Küçük bir aileyiz ve bir çocuğa aile sıcaklığını veriyoruz. Oğlumla güzel anılar biriktiriyoruz. Koruyucu aile olarak toplumsal sorumluluğumuzu da yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Herkesi koruyucu aile olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Evinin garajında egzoz gazından öldü
        Evinin garajında egzoz gazından öldü
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İlginç ölümler tarihine geçti
        İlginç ölümler tarihine geçti
        Topkapı Sarayı'nda gece turları başlıyor
        Topkapı Sarayı'nda gece turları başlıyor
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Molozların arasında kıymetli eşya aranıyor
        Molozların arasında kıymetli eşya aranıyor
        Fenerbahçe'den Coman hamlesi!
        Fenerbahçe'den Coman hamlesi!
        Eski Bakan Kaya'nın oğlu LGS birincisi
        Eski Bakan Kaya'nın oğlu LGS birincisi
        4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
        4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
        TikTok hangi ülkelerde neden yasaklandı?
        TikTok hangi ülkelerde neden yasaklandı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Isparta'da Eğirdir Gölü kıyısındaki sazlıkta çıkan yangın kont...
        GÜNCELLEME - Isparta'da Eğirdir Gölü kıyısındaki sazlıkta çıkan yangın kont...
        Isparta'da Eğirdir Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı
        Isparta'da Eğirdir Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı
        GÜNCELLEME - Isparta'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Isparta'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Isparta'da tartıştığı babasını satırla öldüren kişi tutuklandı
        GÜNCELLEME - Isparta'da tartıştığı babasını satırla öldüren kişi tutuklandı
        Isparta'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Isparta'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Tartıştığı babasını boğazına satırla kesip öldürdü
        Tartıştığı babasını boğazına satırla kesip öldürdü