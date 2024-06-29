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        Isparta'da gülden elde edilen ürünlerle 95 milyon dolarlık ihracat bekleniyor

        Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta'da, hasadı tamamlanan gülden elde edilen ürünlerle 95 milyon dolarlık ihracat yapılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 16:02 Güncelleme: 29.06.2024 - 16:02
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        Isparta'da gülden elde edilen ürünlerle 95 milyon dolarlık ihracat bekleniyor
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        Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta'da, hasadı tamamlanan gülden elde edilen ürünlerle 95 milyon dolarlık ihracat yapılması hedefleniyor.

        Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, gazetecilere, gülün kentte yaklaşık 10 bin civarında ailenin geçim kaynağı olduğunu söyledi.

        Isparta'da 38 dönüm arazide gül yetiştirildiğini belirten Selçuk, mevsim şartlarından kaynaklı bu yıl nisanda açmaya başlayan gülde hasat sezonunun sona erdiğini aktardı.

        Gül hasadının Isparta ekonomisine önemli katkı sağladığını belirten Selçuk, "Bu sezon yaklaşık 12 bin ton civarında rekoltemiz oldu. Güllerimiz fabrikalarda işlendi. Gül suyu, gül yağı vb. ürünler elde ettik. Bu ürünler sayesinde Isparta'mızın yaklaşık 1,2 milyar lira gelir elde etmesini bekliyoruz.” diye konuştu.

        - 95 milyon dolar ihracat beklentisi

        Gül hasadının ardından pazarlama çalışmalarının başladığını vurgulayan Selçuk, "Bu yıl hedefimiz yaklaşık 95 milyon dolar civarında bir ihracat rakamı bekliyoruz. Gülbirlik, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ve Isparta Ticaret Borsası ve başka büyük firmalarla yurt dışı gezileriyle ihracat rakamını artırmaya çalışıyoruz. Genelde Fransa, Hollanda, İngiltere ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde bizim gül ürünümüz alıcı buluyor ve ülke ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz.” diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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