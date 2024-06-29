Isparta'da gülden elde edilen ürünlerle 95 milyon dolarlık ihracat bekleniyor

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta'da, hasadı tamamlanan gülden elde edilen ürünlerle 95 milyon dolarlık ihracat yapılması hedefleniyor.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, gazetecilere, gülün kentte yaklaşık 10 bin civarında ailenin geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Isparta'da 38 dönüm arazide gül yetiştirildiğini belirten Selçuk, mevsim şartlarından kaynaklı bu yıl nisanda açmaya başlayan gülde hasat sezonunun sona erdiğini aktardı.

Gül hasadının Isparta ekonomisine önemli katkı sağladığını belirten Selçuk, "Bu sezon yaklaşık 12 bin ton civarında rekoltemiz oldu. Güllerimiz fabrikalarda işlendi. Gül suyu, gül yağı vb. ürünler elde ettik. Bu ürünler sayesinde Isparta'mızın yaklaşık 1,2 milyar lira gelir elde etmesini bekliyoruz.” diye konuştu.